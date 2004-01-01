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نتنياهو : لن ننقل "المثلث" للفلسطينيين ضمن صفقة القرن

الأربعاء 19 فبراير 2020 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : لن ننقل "المثلث" للفلسطينيين ضمن صفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

نفى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما نشر عن وجود طرح ضمن صفقة القرن الأميركية حول نقل منطقة "المثلث" داخل الخط الأخضر، إلى الفلسطينيين.

ونقلت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، عن نتنياهو قوله، إنه لا صحة لهذا الخبر. حيث وصف الخبر بأنه "تافه وعديم المعنى، وأنه مجرد بالون، ولن يحدث شيء من هذا القبيل".

وتطرق نتنياهو للعلاقات مع الدول العربية والإسلامية، قائلًا "ما خفي أعظم".

وأشار إلى أن هناك اتصالات وعلاقات واسعة تجري مع الدول العربية والإسلامية بشكل سري وعلني.

#نتنياهو #المثلث #صفقة القرن

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