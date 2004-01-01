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فيديو : عالم أزهري ينسف إمكانية "تقديم" ساعة يوم القيامة!

الأربعاء 19 فبراير 2020 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : عالم أزهري ينسف إمكانية "تقديم" ساعة يوم القيامة!


القاهرة / وكالات /

تطرق باسم سامي، أحد علماء الأزهر، إلى واقعة تقديم علماء في إحدى المنظمات ساعة يوم القيامة رمزيا 20 ثانية، مشددا على أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله.

وقال سامي في هذا الشأن خلال مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيونية: "توقيت علم الساعة لا يعلمه إلا الله، ومهما حصل الإنسان على علم، فهو قدر قليل من علم الله".

وأكد العالم الأزهري أن "الله قد استأثر بعلمه وقدرته 5 أشياء منهم توقيت يوم القيامة"، مستشهدا بالآية الكريمة "إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ".

يذكر أن منظمة علماء الذرة، تشرف على ساعة افتراضية ابتكرت عام 1947، تهدف إلى التحذير من اقتراب البشرية من تدمير العالم بواسطة التكنولوجيات الخطرة وخاصة الأسلحة النووية، إضافة إلى التغير المناخي.

المصدر: قناة الحدث

#القيامة #ساعة #الازهر

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