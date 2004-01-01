  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مدير تربية قلقيلية

الأربعاء 19 فبراير 2020 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مدير تربية قلقيلية


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم صالح ياسين وهو مدير عام مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية بعد اقتحام منزله في بلدة بديا غرب سلفيت.
وكانت قوة من جنود الاحتلال داهمت منزل ياسين فجر اليوم وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته قبل ان تعتقل الحاج ياسين وتقتاده الى جهة غير معلومة.
يذكر ان الحاج ياسين وهو والد الشهيد الياس ياسين الذي استشهد قبل اكثر من عام بعد ان اطلق جنود الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة "ارئيل" بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.
ودعت مديرية تربية وتعليم قلقيلية الى وقفة احتجاجية امام مقر تربية قلقيلية للمطالبة بالافراج عن مديرها العام وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المساس بكرامة وهيبة التعليم.
واستنكرت وزارة التربية والتعليم، اعتقال صالح ياسين، واصفة هذا الحادث بالجريمة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التربوية والعاملين فيها.
وطالبت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات ولجم ممارسات الاحتلال؛ باعتبارها تشكل تهديداً صارخاً بحق كافة المواثيق الدولية والأعراف والمنظومة الحقوقية وعلى رأسها الحق في التعليم.

#اعتقال #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات وما دور المخابرات المصرية ؟

القسام يردُّ على أنباء محاولة اغتيال الاحتلال للسنوار وعيسى: قادتنا مشاريع شهادة

نتنياهو لـ"حماس : "إما الهدوء التام او توجيه ضربة لم يحلموا بها" وهذا شرطنا للتهدئة ..

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا ويرفع عدد تصاريح تجار غزة لـ7000.. ويديعوت تعلق!

ديختر يهدد: سننفذ عملية عسكرية بغزة مماثلة لعملية السور الواقي ولا يوجد امامنا خيار اخر

مصادر: العمادي سيصل غزة الخميس وصرف المنحة القطرية 100 دولار الأحد المقبل

في أول تعقيب على محاكمة نتنياهو.. غانتس ساخرا: "مساء حزين على إسرائيل ومواطنيها"

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يبدأ تنفيذ قراره بتقديم تسهيلات لغزة

526095M

مقتل شاب بعد اشتباكات مع قوى الامن بقباطية جنوب جنين

خبير إسرائيلي يستبعد عملية عسكرية بغزة قبل أيام من الانتخابات

860x484

أعضاء في الكونغرس الأميركي يتجولون بالضفة ويعتبرونها جزءًا من "إسرائيل"

222

شاهد: ألوية الناصر تنشر فيديو حول عملية كمين العلم 2 على حدود غزة