الاحتلال يعتقل مدير تربية قلقيلية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم صالح ياسين وهو مدير عام مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية بعد اقتحام منزله في بلدة بديا غرب سلفيت.

وكانت قوة من جنود الاحتلال داهمت منزل ياسين فجر اليوم وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته قبل ان تعتقل الحاج ياسين وتقتاده الى جهة غير معلومة.

يذكر ان الحاج ياسين وهو والد الشهيد الياس ياسين الذي استشهد قبل اكثر من عام بعد ان اطلق جنود الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة "ارئيل" بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

ودعت مديرية تربية وتعليم قلقيلية الى وقفة احتجاجية امام مقر تربية قلقيلية للمطالبة بالافراج عن مديرها العام وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المساس بكرامة وهيبة التعليم.

واستنكرت وزارة التربية والتعليم، اعتقال صالح ياسين، واصفة هذا الحادث بالجريمة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التربوية والعاملين فيها.

وطالبت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات ولجم ممارسات الاحتلال؛ باعتبارها تشكل تهديداً صارخاً بحق كافة المواثيق الدولية والأعراف والمنظومة الحقوقية وعلى رأسها الحق في التعليم.