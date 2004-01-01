  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع عامل وإصابة 10 بحادث سير داخل "إسرائيل"

الأربعاء 19 فبراير 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عامل وإصابة 10 بحادث سير داخل "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

لقي عامل مصرعه، وأصيب 10 آخرين، فجر اليوم الأربعاء، جراء حادث سير وقع في منطقة كريات ملاخي داخل مناطق الخط الأخضر.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن العامل يبلغ من العمر 50 عامًا. ولم تحدد هويته فيما إذا كان فلسطيني أو من جنسية أخرى.

ووفقًا للموقع، فإن 10 آخرين أصيبوا بالحادث غالبيتهم من العمال الذين اصطدمت حافلة صغيرة كانت تقلهم بشاحنة نقل تجارية. مشيرًا إلى أن من بين الجرحى حالات خطيرة.

وتقع منطقة كريات ملاخي جنوب فلسطين المحتلة، وغالبًا ما يكون فيها عمال فلسطينيين من الخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات وما دور المخابرات المصرية ؟

القسام يردُّ على أنباء محاولة اغتيال الاحتلال للسنوار وعيسى: قادتنا مشاريع شهادة

نتنياهو لـ"حماس : "إما الهدوء التام او توجيه ضربة لم يحلموا بها" وهذا شرطنا للتهدئة ..

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا ويرفع عدد تصاريح تجار غزة لـ7000.. ويديعوت تعلق!

ديختر يهدد: سننفذ عملية عسكرية بغزة مماثلة لعملية السور الواقي ولا يوجد امامنا خيار اخر

مصادر: العمادي سيصل غزة الخميس وصرف المنحة القطرية 100 دولار الأحد المقبل

في أول تعقيب على محاكمة نتنياهو.. غانتس ساخرا: "مساء حزين على إسرائيل ومواطنيها"

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يبدأ تنفيذ قراره بتقديم تسهيلات لغزة

526095M

مقتل شاب بعد اشتباكات مع قوى الامن بقباطية جنوب جنين

خبير إسرائيلي يستبعد عملية عسكرية بغزة قبل أيام من الانتخابات

860x484

أعضاء في الكونغرس الأميركي يتجولون بالضفة ويعتبرونها جزءًا من "إسرائيل"

222

شاهد: ألوية الناصر تنشر فيديو حول عملية كمين العلم 2 على حدود غزة