مصرع عامل وإصابة 10 بحادث سير داخل "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

لقي عامل مصرعه، وأصيب 10 آخرين، فجر اليوم الأربعاء، جراء حادث سير وقع في منطقة كريات ملاخي داخل مناطق الخط الأخضر.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن العامل يبلغ من العمر 50 عامًا. ولم تحدد هويته فيما إذا كان فلسطيني أو من جنسية أخرى.

ووفقًا للموقع، فإن 10 آخرين أصيبوا بالحادث غالبيتهم من العمال الذين اصطدمت حافلة صغيرة كانت تقلهم بشاحنة نقل تجارية. مشيرًا إلى أن من بين الجرحى حالات خطيرة.

وتقع منطقة كريات ملاخي جنوب فلسطين المحتلة، وغالبًا ما يكون فيها عمال فلسطينيين من الخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية.