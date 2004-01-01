قناة عبرية: توجه لعقد جلسات محاكمة نتنياهو خارج المحكمة لأسباب أمنية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 13 العبرية، الليلة الماضية، أن هناك توجه لدى النيابة العامة الإسرائيلية، لعقد جلسات المحكمة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خارج قاعة المحكمة، لأسباب أمنية.

وبحسب القناة، فإن هذا التوجه يتم مناقشته بالتنسيق مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

ومن المقرر أن تتم محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية بالقدس، والتي تقع على شارع صلاح الدين في المدينة، وهي منطقة شهدت عدة هجمات فلسطينية سابقًا. كما أشارت القناة بذلك.

ووفقًا للقناة، فإن وصول نتنياهو إلى المحكمة سيتسبب بإغلاق شبه كلي للمنطقة أمام حركة الأشخاص، ما قد يتسبب بتعطيل الحركة الشخصية خلال فترة محاكمته.

وقد يستغل نتنياهو هذه الظروف لطلب تأجيل المحاكمة إلى شهر ابريل المقبل، لمحاولة استغلال هذه الفترة في تشكيل الحكومة المقبلة عقب الانتخابات المقررة في الثاني من الشهر المقبل.