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نتنياهو يبث أغنية انتخابية تحتفي بتطبيعه مع الخليج ( شاهد )

الأربعاء 19 فبراير 2020 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يبث أغنية انتخابية تحتفي بتطبيعه مع الخليج ( شاهد )


القدس المحتلة / سما /

بث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أغنية "انتخابية"، عدّد فيها ما اعتبرها إنجازات حققها خلال ولايته، بينها فتح "قنوات سرية" مع كل من البحرين والسعودية، و"بث الرعب" في سوريا.

الأغنية نشرها نتنياهو، عبر حسابه بموقع "تويتر"، بعد وقت قصير من تحديد موعد محاكمته، في 17 آذار/ مارس المقبل، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، في 2 آذار/ مارس المقبل، انتخابات هي الثالثة في غضون عام، وتشهد منافسة محتدمة بين كتلة اليمين بقيادة نتنياهو على رأس حزب "الليكود"، وتحالف "أزرق- أبيض" الوسطي بقيادة بيني غانتس.

ومن بين كلمات الأغنية "الرعب والخوف في سوريا، الأعداء في إيران مضغوطون، البحرين وملوك السعودية يفتحون معنا القنوات سراً".

ومؤخرا، أكثر نتنياهو من الحديث علناً عن علاقات إسرائيل السرية مع دول عربية وإسلامية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أببيب.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم أي دولة عربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل، فيما ازدادت في الفترة الأخيرة، وتيرة التطبيع من خلال مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية وفنية تقيمها دول عربية.



والإثنين، أعلن نتنياهو أن بلاده تقيم علاقات "سرية" مع دول عربية وإسلامية، عدا ثلاث منها فقط.

وقال نتنياهو، في كلمة خلال مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية بالقدس الغربية، "أطوّر علاقات مع دول عربية وإسلامية، وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاث منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار".

#نتنياهو #تطبيع #الخليج #انتخابات

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