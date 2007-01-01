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ترجيحات بعقد مناظرة تلفزيونية بين نتنياهو وغانتس

الأربعاء 19 فبراير 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترجيحات بعقد مناظرة تلفزيونية بين نتنياهو وغانتس


القدس المحتلة / سما /

 رجحت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن يستجيب بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، لدعوة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، الذي دعا الليلة الماضية، لعقد مناظرة تلفزيونية بينهما.

وتأتي دعوة نتنياهو، بعد ضغوط من عدة جهات في الليكود، لإطلاق هذه الدعوة.

وقال نتنياهو في تصريحات لقناة 20 العبرية أمس، إنه يريد عقد مناظرة مع غانتس أمام الجمهور، للحديث عن ما تم إنجازه وما سيتم انجازه مستقبلًا. داعيًا غانتس للقبول بذلك.

وتأتي دعوة نتنياهو بعد وقت قصير من تعليق غانتس على تحديد موعد محاكمة نتنياهو بتهم فساد في السابع عشر من الشهر المقبل.

وقال غانتس "إنه يوم حزين لدولة إسرائيل تحديد موعد محاكمة رئيس وزراء يواجه لوائح اتهام بالفساد، من غير المقبول أن يتمكن رئيس حكومة من قيادة البلاد في ظل الاتهامات الموجهة إليه".

ورأى غانتس أن ولاية نتنياهو يجب أن تنتهي مع بدء المحاكمة.

فيما رد عليه نتنياهو بأن اليوم الحزين بالنسبة لإسرائيل هو ما يتمثل بنية غانتس تشكيل حكومة مدعومة من القائمة العربية المشتركة.

#غانتس #نتنياهو #انتخابات

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