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بيروت: وفد من حماس يجتمع برئيس مجلس الشورى الإيراني لبحث "صفقة القرن"

الأربعاء 19 فبراير 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت: وفد من حماس يجتمع برئيس مجلس الشورى الإيراني لبحث "صفقة القرن"


غزة / سما /

اجتمع ممثلون عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، لبحث سبل مواجهة "صفقة القرن" الأميركية المزعومة، في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء.

وأوضحت حركة حماس، في بيان صدر عنها، أن وفدها الذي ترأسه رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، ضم عضوي المكتب السياسي، حسام بدران وماهر عبيد، وممثل الحركة لدى طهران، خالد القدومي، وممثلها لدى لبنان، أحمد عبد الهادي.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا "المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، وصفقة القرن الأميركية، وكيفية مواجهتها على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى الحديث حول العلاقات الثنائية بين الحركة وإيران".

وتابعت الحركة أن وفدها أطلع لاريجاني على المستجدات السياسية، وعلى رؤية الحركة لمواجهة "صفقة القرن"، التي ترفضها (الحركة) وكل الفصائل الفلسطينية؛ لأنها تستهدف حق الشعب الفلسطيني في العودة، وفي إقامة دولته، وفي سيادته على أرضه وجوه وبحره.

فيما "أكد لاريجاني موقف طهران الرافض لصفقة القرن، وموقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني"، وفق البيان. وأضاف أن طهران، "ماضية في دعمه (الشعب الفلسطيني) ودعم المقاومة الفلسطينية، وحرصها المستمر على تطوير العلاقة مع حركة حماس".

#حماس #ايران #صفقة القرن

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