حالة الطقس : امطار غزيرة

رام الله / سما /

توقعت الارصاد الجوية ان يشهد اليوم أجواء غير مستقرة وغائمة جزئياُ الى غائمة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والأخر على معظم المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً الى شديد البرودة ، وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/02/20: يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا الى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق ،والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/02/21: يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتكون الفرصة نهارا مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية وخلال ساعات الليل يتوقع ان تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي وتسقط الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

السبت 2020/02/22: تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .