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فيديو.. دورتموند يهزم باريس سان جيرمان بثنائية هالاند

الأربعاء 19 فبراير 2020 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. دورتموند يهزم باريس سان جيرمان بثنائية هالاند


وكالات / سما /

نجح إيرلينج هالاند المهاجم النرويجي الرائع في صناعة الفارق في مباراة دورتموند وباريس من خلال تسجيل هدفين ليقود الجراد الأصفر لتحقيق الانتصار في معركة الذهاب بنتيجة هدفين لهدف واحد.

واستضيف أسود الفيستيفاليا، أثرياء فرنسا على ملعب سيجنال إيدونا بارك لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي قد انتهى بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، لتحتفظ المباراة بكامل إثارتها للشوط الثاني.

شوط أول غلب عليه الطابع التكتيكي حيث لم تشهد أول 45 دقيقة سوى تسديدة واحدة على المرمى، كانت عبر أصحاب الأرض.

إلا أن ماكينة الأهداف النرويجية، هالاند، تابع كرة واعدة في الشوط الثاني ليسجل هدف التقدم لأسود الفيستيفاليا في مباراة باريس سان جيرمان اليوم في الدقيقة 69.

ولكن نيمار رد بهدف التعديل في الدقيقة 75 بهدف لم يمنح الضيوف سوى فرحة قصيرة الأجل، حيث عاد هالاند ليسجل هدف التقدم من جديد بعدها بدقيقتين فقط وتنتهي المباراة بهذه النتيجة الرائعة لدورتموند،وتتصعب الأمور .على نيمار دا سيلفا ومبابي وزملائهم في مباراة العودة على ملعب حديقة الأمراء

#بوروسيا دورتموند #باريس سان جيرمان #إيرلينج هالاند

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