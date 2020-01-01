فيديو.. أتلتيكو يُسقط ليفربول بهدف يتيم ويشعل الإياب

وكالات / سما /

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً صعباً ومهماً على حساب ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم أتلتيكو مدريد مباراة الذهاب لصالحه، في انتطار لقاء العودة الذي سيحسم كل شيء بعد 3 أسابيع من الآن، تحديداً في الحادي عشر من شهر مارس القادم.

صدم فريق أتلتيكو مدريد ضيفه ليفربول ونجح بالتقدم عليه بهدف أول مبكر في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعب خط وسطه ساؤول نيجيز بعد ركلة ركنية ناجحة نفذها زميله كوكي.

وتسبب الارتباك في خط دفاع ليفربول وقت الركنية بشكل غريب في تسجيل ساؤول لهدف المباراة الأول لصالح أتلتيكو مدريد الذي جاء بعد أربعة دقائق من بداية المباراة.

وحاول ليفربول العودة سريعاً وبالفعل نجح في الاستحواذ على الكرة بشكل كبير ولكن كان استحواذاً سلبياً للغاية دون أي خطورة على مرمى السولفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

واعتمد أتلتيكو مدريد بعد هدفه على المرتدات، حيث في الدقيقة 30 استغل الإسباني ألفارو موراتا خطأ فادح من المدافع الهولندي فيرحيل فان دايك في استبعاد الكرة بالرأس، لينفرد الإسباني بمرمى ليفربول.

وراوغ موراتا البرازيلي فابينيو في منطقة جزاء ليفربول ليفتح لنفسه زاوية لتسديد الكرة ولكنه وجد تمركز رائع وبارع من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وفشل ليفربول في الوصول إلى مرمى الحارس السولفيني يان أوبلاك لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف راؤول نيجيز في الدقيقة الرابعة.

وفي الشوط الثاني سحب المدرب الألماني يورجن كلوب المهاجم والجناح السنغالي ساديو ماني في الاستراحة بين الشوطين، الأمر الذي أضعف الجانب الهجومي للريدز في الشوط الثاني.

وبقى الحال كما هو عليه في الشوط الثاني، حيث نجح ليفربول بالسيطرة ولكن دون أي خطورة، لينتهي اللقاء بهدف لصالح أتلتيكو مدريد ويتأجل الحسم إلى العودة.