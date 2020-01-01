  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 3 مواطنين احدهم في حالة الخطر

إصابات في اشتباكات مع قوى الأمن في قباطية

الثلاثاء 18 فبراير 2020 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في اشتباكات مع قوى الأمن في قباطية


جنين/سما/

أصيب ثلاثة مواطنين خلال اشتباكات في بلدة قباطية جنوب جنين الليلة.
وافاد مصدر أمني، باصابة ثلاثة أشخاص أحدهم من قوى الأمن الفلسطيني فيما أصيب فتى بجروح وصفت بالخطيرة خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوى الأمن وعدد من المسلحين.
وقال المصدر ان قوى الأمن منعت إطلاق نار ترافق مع احتفال بخروج اسير من سجون الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية الأمر الذى أدى إلى إطلاق نار بين الجانبين مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص اثنين منهم طفيفه بينهم عنصر من قوات الأمن الفلسطيني فيما أصيب فتى بجروح وصفت بالخطيره بالصدر وتم نقله الى أحد المستشفيات بمدينه نابلس.
وأضاف المصدر أن قوى الأمن الفلسطيني حاولت فرض الأمن على الجميع ومنها إطلاق النار في الاعراس وكافة المناسبات.وقال شهود عيان ان الاوضاع متوتره ولكنها تتجه إلى الهدوء.
من جانبه، قال محافظ جنين اللواء أكرم رجوب ان هناك عدد من الإصابات نتجية الأحداث التى وقعت في بلدة قباطية بينهم مواطنان أصيبا بالرصاص  إضافة إلى إصابة ثلاثة من أفراد الأمن بالحجارة في الرأس و١٥ آخرين أصيبوا بالحجارة في الأرجل.
وقال رجوب ان قوى الأمن الفلسطيني تدخلت لمنع القيام بعرض عسكري مسلح في قباطية وان قوى الأمن أطلقت النار في الهواء على الرغم من إطلاق عدد من المسلحين النار تجاه قوى الأمن الفلسطيني. 
وأكد رجوب، تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة ملابسات الحادث ومن أطلق النار تجاه المواطنين ونوعية الرصاص المستخدم.
وأضاف رجوب، ان الاوضاع الان هادئة وان حالة الجرحى مستقرة وسنعمل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل العلاجات لهم.
ودعا رجوب المواطنين إلى الابتعاد عن الإشاعات ومصادر ترويجها خاصة وأن قوى الأمن الفلسطيني تقف وستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني.
 

الأكثر قراءة اليوم

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات وما دور المخابرات المصرية ؟

نتنياهو لـ"حماس : "إما الهدوء التام او توجيه ضربة لم يحلموا بها" وهذا شرطنا للتهدئة ..

صورة : الكشف عن أول ضابطة محجبة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا ويرفع عدد تصاريح تجار غزة لـ7000.. ويديعوت تعلق!

استمع للتسجيل مترجم : ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال بالأقصى

بالفيديو : اسرائيليون يتحدثون من رام الله

بالفيديو : تعرف على السيارة الطائرة التي تسعى إسرائيل لتطويرها

الأخبار الرئيسية

222

شاهد: ألوية الناصر تنشر فيديو حول عملية كمين العلم 2 على حدود غزة

مصادر: العمادي سيصل غزة الخميس وصرف المنحة القطرية 100 دولار الأحد المقبل

القسام يردُّ على أنباء محاولة اغتيال الاحتلال للسنوار وعيسى: قادتنا مشاريع شهادة

ديختر يهدد: سننفذ عملية عسكرية بغزة مماثلة لعملية السور الواقي ولا يوجد امامنا خيار اخر

معبر

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا ويرفع عدد تصاريح تجار غزة لـ7000.. ويديعوت تعلق!