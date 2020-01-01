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كلمة هامة مرتقبة للامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة غدا

الثلاثاء 18 فبراير 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلمة هامة مرتقبة للامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة غدا


غزة / سما /

من المقرر أن يلقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة كلمة له غدًا الأربعاء في مؤتمر هام للحركة حول مواجهة "صفقة القرن الأمريكية".

وستقيم حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة مؤتمرًا وطنيًا بعنوان "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة" غدًا الأربعاء الساعة الـ 12:30.

وسيشارك في المؤتمر الوطني الفصائل الفلسطينية كافة، تأكيدا على الموقف الوطني الثابت الرافض لـ "صفقة ترمب" والمجمع على مواجهتها والتصدي لها.

وكان رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب أعلن رسميًا في نهاية شهر يناير الماضي عن صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية مما دفع الفلسطينيون كافة لرفض الصفقة جملة وتفصيلًا.

#زياد النخالة #الجهاد الاسلامي #صفقة القرن #ترامب

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