3 اصابات في اشتباك مسلح مع قوى الامن بجنين

جنين / سما /

أصيب 3 أشخاص بينهم رجل امن فلسطيني، فيما أصيب فتى بجروح وصفت بالخطيره خلال اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن وعدد من المسلحين في بلدة قباطية في جنين .

وقال مصدر أمني، ان قوى الأمن منعت إطلاق نار ترافق مع احتفال بخروج اسير من سجون الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية الأمر الذى أدى إلى اندلع اشتباك مسلح، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص اثنين منهم باصابة طفيفه بينهم عنصر من قوات الأمن، فيما أصيب فتى بجروح وصفت بالخطيره بالصدر وتم نقله الى أحد المستشفيات بمدينه نابلس .

وأضاف المصدر أن قوى الأمن حاولت فرض الأمن على الجميع ومنها إطلاق النار في الاعراس وكافة المناسبات .

وقال شهود عيان، ان الاوضاع بالمنطقة تشهد حالة من التوتر.