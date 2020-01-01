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مصادر: العمادي سيصل غزة الخميس وصرف المنحة القطرية 100 دولار الأحد المقبل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: العمادي سيصل غزة الخميس وصرف المنحة القطرية 100 دولار الأحد المقبل


سما / وكالات/

ذكرت مصادر خاصة بأن السفير القطري رئيس لجنة الاعمار محمد العمادي سيصل إلى قطاع غزة يوم الخميس المقبل.

وأوضحت المصادر بأن السفير العمادي سيحدد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عقب وصوله يوم الخميس المقبل ليلًا إلى قطاع غزة.

ورجحت المصادر الخاصة بأن صرف المنحة القطرية 100 دولار سيكون يوم الأحد المقبل.

وأشارت المصادر بأن صرف الـ100 دولار ستشمل هذه المرة 100 ألف اسم للكشف الاول والثاني ومع الملحقين بالكشف الثاني واسماء جديدة

وينتظر عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة الأسر المتعففة موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لمساعدتهم في سداد ديونهم وتسير أمورهم.

يُشار إلى أن اللجنة القطرية للإعمار تصرف 100 دولار لأكثر من 70 ألف أسرة متعففة من سكان قطاع غزة منذ أكثر من عام.

#السفير العمادي #قطر #المنحة القطرية #غزة #مساعدة 100$ #الاسر الفقيرة #قطاع غزة

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