وفد من قيادة حماس يبحث مع بوغدانوف التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية

الدوحة /سما/

التقى نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، بأعضاء قيادة حركة حماس، خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق وسامي خاطر، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحثوا التسوية الفلسطينية -الإسرائيلية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، "جرى خلال المباحثات تبادل متعمق للآراء حول مسألة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وآفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانوني الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.