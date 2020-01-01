  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أعلى ما في خيلهم يركبوا"

القسام يردُّ على أنباء محاولة اغتيال الاحتلال للسنوار وعيسى: قادتنا مشاريع شهادة

الثلاثاء 18 فبراير 2020 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام يردُّ على أنباء محاولة اغتيال الاحتلال للسنوار وعيسى: قادتنا مشاريع شهادة


غزة / سما /

كشف مصدر في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، زيف الادعاءات الإسرائيلية، بمحاولة اغتيال قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار، والقيادي البارز في "القسام" مروان عيسى.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: إن "الحديث عن اغتيال القادة السنوار وعيسى يدل على عجز وإرباك الاحتلال وهي رسائل فارغة"، مضيفًا: "قادتنا مشاريع شهادة. وتلويح العدو لا يخيف أي طفل فلسطيني، وعلى قيادة العدو الفاشلة أن تجد حلا لبالونات غزة قبل أن تفكر بقرار لا تطيق دفع ثمن تبعاته". وفق ما اورده موقع فلسطين الان المحلي.

وختم المصدر حديثه بالقول: "أعلى ما في خيلهم يركبوا".

يشار إلى أن مصادر صحفية عبرية قالت إن الوفد المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرًا، عطل قرارًا إسرائيليًا باغتيال القياديين يحيى السنوار ومروان عيسى.

اقرا/ي ايضا: هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات وما دور المخابرات المصرية ؟

#كتائب القسام #حماس #قطاع غزة #يحيي السنوار #مروان عيسى #غزة #اغتيال #الاحتلال #الجيش الإسرائيلي #بالونات #الوفد المصري

الأكثر قراءة اليوم

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات وما دور المخابرات المصرية ؟

وزير الحرب الاسرائيلي يتوعد حركة حماس بـ"ربيع مؤلم"..

صورة : الكشف عن أول ضابطة محجبة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي

استمع للتسجيل مترجم : ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال بالأقصى

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية ميركل.. اليك تفاصيله

بالفيديو : اسرائيليون يتحدثون من رام الله

بالفيديو : تعرف على السيارة الطائرة التي تسعى إسرائيل لتطويرها

الأخبار الرئيسية

ديختر يهدد: سننفذ عملية عسكرية بغزة مماثلة لعملية السور الواقي ولا يوجد امامنا خيار اخر

معبر

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا ويرفع عدد تصاريح تجار غزة لـ7000.. ويديعوت تعلق!

الحية: فتح تعمل على احراج حماس وليس التوافق.. ورسالتنا لإسرائيل رفع الحصار أو المواجهة

نتنياهو لـ"حماس : "إما الهدوء التام او توجيه ضربة لم يحلموا بها" وهذا شرطنا للتهدئة ..

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات وما دور المخابرات المصرية ؟