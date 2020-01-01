غنيم يبحث مع مسؤولة بالصليب الأحمر دعم قطاع المياه

رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولة ملف المياه والاسكان في بعثة الصليب الاحمر في فلسطين، نتاليا، خطة التعاون وآليات التدخل التي يقوم بها الصليب الأحمر لدعم قطاع المياه، وتم الاتفاق على مواصله العمل المشترك لرفع معاناه المواطنين في الحصول على مياه آمنة.

وأكد غنيم، أهمية العمل وفق آلية ممنهجة وموحدة عند تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي لضمان شموليتها وديمومتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات وفق الآلية التي وضعتها سلطة المياه ضمن برنامج إصلاح قطاع المياه للخروج بالنتائج المرجوة.

وشدد على ضرورة تنسيق جميع التدخلات فى قطاع المياه مع سلطة المياه عبر التنسيق ببن المتخصصين فى سلطه المياه واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديد الاحتياجات الملحة، خاصة في مناطق "ج"، ووادي الأردن، وقطاع غزة، منوها إلى الحاجة الماسة لدعم قطاع المياه في هذه المناطق.

وثمن غنيم الجهود التي قام بها الصليب الأحمر، من خلال الأعمال التي تم تنفيذها في قطاع غزة والتي ساهمت بتلبية الاحتياجات والعمل على توفير مياه صالحة للشرب عبر برامج تزويد الطاقة الشمسية أو برامج الصيانة والتشغيل لمحطات المياه والصرف الصحي وما يتم حاليا تنفيذه عبر برنامج ربط الآبار بنظام المعلومات الجغرافي.