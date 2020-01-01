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اسرائيل تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس

الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس


القدس المحتلة / سما /

قالت حركة السلام الآن الاسرائيلية، إن اسرائيل أعدت خطة ضخمة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور شمال القدس.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، "أنه تم المباشرة بالإعداد للمشروع منذ عشرة أيام، وأنه سيقام على أراضي مطار قلنديا وصولا لجدار الفصل العنصري، بحيث يفصل الجدار بين الحي الاستيطاني الجديد والمناطق الفلسطينية في محيط القدس مثل كفر عقب".

وسيُقام المشروع على نحو 1200 دونم ليشمل ما بين 6 آلاف و900 وحدة سكنية استيطانية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ"مناطق تشغيل" وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت.

#اسرائيل #وجدات استيطانية #القدس

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