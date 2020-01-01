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مجلس الوزراء الأردني يوافق على اتفاقيتي تعاون مع دولة فلسطين

الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء الأردني يوافق على اتفاقيتي تعاون مع دولة فلسطين


عمان /سما/

وافق مجلس الوزراء الأردني على مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين وزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة الاردنية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وعلى بروتوكول التعاون الصحّي بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية.

وتأتي المذكّرة انطلاقاً من العلاقات الأخويّة القائمة بين البلدين، وإيماناً بأهميّة دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارتها وتطبيقاتها، والذي يشهد نموّاً متسارعاً، وأثرها في بناء الاقتصاد الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدّمة.

وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والمعارف والخبرات بين الجانبين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعاون وتبادل الخبرات المتعلّقة بهذا القطاع، والتعاون في مجال التدريب والبحوث والدراسات والريادة وشكاوى المواطنين ومتلقي الخدمة.

كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على بروتوكول التعاون الصحّي بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية، والذي يهدف لتعزيز وتطوير التعاون، وتحفيز القطاع الصحّي خصوصاً في مجال السياحة العلاجيّة.

وبموجب الاتفاق، تقوم وزارة الصحّة الأردنية بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينيّة بتدريب الكوادر الصحيّة الفلسطينيّة في مجالات الرعاية الأوليّة، خصوصاً في مجالات صحّة البيئة، وسلامة الغذاء، والوبائيّات والأمراض المتوطنة، وطب المجتمع، وطب الأسرة، والأمراض السارية وغير السارية، والتمريض التخصّصي للرعاية الأوليّة.

#مجلس الوزراء الأردني #فلسطين #اتفاقية تعاون

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