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"التربية" و"الأونروا" تؤكدان تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم

الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" و"الأونروا" تؤكدان تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم


رام الله / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية "الأونروا"، تعزيز التعاون المشترك بينهما لخدمة وحماية التعليم، والحفاظ على ديمومة المسيرة التعليمية في مدارس الوكالة التي تواجه عديد التحديات وخصوصا في هذه الظروف.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، مع مديرة العمليات في الوكالة غوين لويس.

وأكد عورتاني أهمية هذه الشراكة البناءة بين "التربية" والوكالة، مشدداً على ضرورة مجابهة كافة التحديات التي تواجه مدارس الأونروا، مشيداً بالتعليم النوعي الذي تقدمه للطلبة في مدارسها.

بدورها، أشادت لويس بالجهود المبذولة من وزارة التربية، مؤكدة سعي الوكالة للعمل المتواصل بما يضمن استمرارية العملية التعليمية، رغم التحديات الماثلة.

#التربية والتعليم #الاونروا

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