الاحتلال يُقر بناء محطة قطار قرب حائط البراق في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

أكدت متحدثة باسم وزارة النقل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية للبنية التحتية وافقت على بناء محطة قطار بالقرب من حائط البراق في المدينة القديمة بالقدس الشرقية.

ووصف وزير النقل الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش القرار الاستيطاني الذي اتخذته ما تسمى اللجنة الوطنية للبنية التحتية بأنه "تاريخي".

وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن "هذا المشروع وكل المشروعات الإسرائيلية الأُخرى حول المدينة القديمة تستهدف خدمة المستوطنين على حساب السكان الفلسطينيين".

وأضاف: "إسرائيل ترغب في توجيه السياحة والشركات إلى مدينة الأنفاق التي يتم بناؤها تحت المدينة القديمة".

يُذكر أن محطة القطار الجديدة هي امتداد لخط القطار السريع الذي بدأ العمل به أواخر كانون الأول الماضي بين تل أبيب والقدس.