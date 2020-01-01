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مناشدة عاجلة للرئيس عباس..

الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناشدة عاجلة للرئيس عباس..


غزة / سما /

سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ابو مازن حفظه الله
سيادة دولة رئيس الوزراء د.محمد شتية حفظه الله 
سيادة معالي وزيرة الصحة د. مي الكيلة حفظها الله 
ميرال ابو عمشة طفلة 10 اعوام حولت من غزة الي مستشفى النجاح بنابلس لتلقي علاج  سرطان الغدد الليمفاوية ، فبعد شهر و نصف من العلاج الكيماوي لم تتحسن حالتها بل ازدادت سوء  لوجود اعراض خطيرة جدا مثل ثقوب في جسدها سببها السرطان لدرجة تداخل القصبة الهوائية مع المرئ ، فتم تحويلها الي مستشفيات الاردن (مركز الحسين و  مستشفى الاردن) فرفضوا الحالة فتم تحويلها الي مستشفى المقاصد لعمل العملية الخطيرة فتم رفضها  و بذلك لا يوجد حتى اللحظة مكان للعلاج فيه و البنت وضعها خطير و حرج جدا .
الرجاء من سيادتكم النظر في حالة الطفلة البريئة و عمل اللازم و تسربع اجراءات علاجها. 
ولكم كل الشكر

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