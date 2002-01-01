ديختر يهدد: سننفذ عملية عسكرية بغزة مماثلة لعملية السور الواقي ولا يوجد امامنا خيار اخر

القدس المحتلة / سما /

هدد أفي ديختر نائب وزير الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قطاع غزة بعملية عسكرية تشبه عملية السور الواقي الذي نفذها الاحتلال في اراضي الضفة الغربية.

وقال آفي ديختر في تصريحات اوردتها وسائل اعلام عبرية، "سننفذ عملية عسكرية بغزة مماثلة لعملية السور الواقي، وسيتم تدمير البنية التحتية لحماس".

وأضاف ديختر: لا يوجد امامنا خيار اخر، موضحا أن اسرائيل لا تستطيع تحمل "كيان ارهابي يهدد مواطنيها ولديه القدرة على تعطيل حياتهم" وفق زعمه.

وتابع: يتعين علينا الاستعداد لمواجهة عسكرية طويلة وقوية، مشيرا الى أن هذا الهجوم محدد سلفا وسيتم في وقت مناسب سياسيا وعسكريا ولكنه قد يتم كرد على هجوم يفاجئ إسرائيل*

الجدير ذكره أن عملية السور الواقي هي عملية قامت بها القوات الإسرائيلية بضرب المدن الفلسطينية خاصة طولكرم ؛ نتيجة قيام (عبد الباسط عودة) من مدينة طولكرم بتفجير فندق بارك في نتانيا غرب طولكرم ، وكان الهدف الرئيسي للعملية هو القضاء على الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بدأت إسرائيل العملية في 29 مارس آذار من العام 2002 وانتهت بتموز يوليو 2002، وحشدت لها 30 ألف جندي.