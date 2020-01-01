  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الصندوق الثقافي" يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

الثلاثاء 18 فبراير 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصندوق الثقافي" يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية


رام الله / سما /

وقع وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني، عاطف أبو سيف، 19 اتفاقية في عدة حقول ثقافية من مشاريع الصندوق الثقافي الفلسطيني الدورة السادسة/ المرحلة الثالثة لمؤسسات وأفراد من مختلف محافظات الوطن.

وقال الوزير أبو سيف خلال حفل التوقيع الذي جرى في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، بحضور القائم بأعمال سفير النرويج لدى دولة فلسطين ايرلنج هوم: "يجمعنا اليوم الإبداع الفلسطيني والمبدعون الذين يؤلفون الخارطة الوطنية الثقافية الفلسطينية، من خلال إبداعهم، إن رؤيتنا في وزارة الثقافة تضعنا أمام مسؤولية وطنية هدفها دعم الإبداع الفلسطيني أينما كان تواجده، لا سيما وأن الثقافة عنصر أساسي لدعم الصمود والإرادة".

كما أشار إلى أهمية ودور الصندوق الثقافي الفلسطيني الذي أنشأته وزارة الثقافة من خلال التعاون مع الحكومة النرويجية من أجل تحقيق أهدافها في تطوير العمل الثقافي في فلسطين، وتعزيز المفاهيم الوطنية والديمقراطية في كل المجالات الثقافية في محاولة لدعم الهوية الثقافية والصمود في الوطن والمنفى، وإنهاء الاحتلال وحماية التراث الحضاري والثقافي في فلسطين.

وشكر الوزير أبو سيف الحكومة النروجية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني وطاقم الصندوق، كما شكر كل مبدع ومبدعة يحقق أو تُحقق لهذا الوطن ولشعبنا ولقضيتنا مكانًا عاليًا بين الأمم.

بدوره أثنى ايرلنج هوم على التعاون الفلسطيني النرويجي في إطار دعم المبادرات الثقافية، مشيراً إلى تطلعه لتوسيع الدعم، إيماناً بدور الثقافة  في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية، وترسيخ قيم السلام والحرية.

وأضاف: إن الحكومة النرويجية تحرص على دعم الصندوق الثقافي الفلسطيني الذي يساهم في تشكيل الحياة الثقافية الفلسطينية.

يذكر أن الصندوق الثقافي الفلسطيني سيوقع ثماني اتفاقيات في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

#رام الله #الصندوق الثقافي #عاطف ابو سيف

الأكثر قراءة اليوم

وزير الحرب الاسرائيلي يتوعد حركة حماس بـ"ربيع مؤلم"..

صورة : الكشف عن أول ضابطة محجبة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي

استمع للتسجيل مترجم : ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال بالأقصى

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية ميركل.. اليك تفاصيله

بالفيديو : اسرائيليون يتحدثون من رام الله

بالفيديو : تعرف على السيارة الطائرة التي تسعى إسرائيل لتطويرها

ذعر واستنفار في "زيكيم" بعد اقتراب قارب فلسطيني من الشاطئ

الأخبار الرئيسية

معبر

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميل ويرفع عدد تصاريح تجار غزة لـ7000.. ويديعوت تعلق!

الحية: فتح تعمل على احراج حماس وليس التوافق.. ورسالتنا لإسرائيل رفع الحصار أو المواجهة

نتنياهو لـ"حماس : "إما الهدوء التام او توجيه ضربة لم يحلموا بها" وهذا شرطنا للتهدئة ..

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات وما دور المخابرات المصرية ؟

j

الحرس الثوري الإيراني: لدينا إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل لكن الظروف ليست مواتية