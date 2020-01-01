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الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما لمدان بتهمة القتل القصد

الثلاثاء 18 فبراير 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما لمدان بتهمة القتل القصد


رام الله / سما /

 أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي عزات عبد الله والقاضي محمود أبو عياش، المتهم (ع،ا،خ) بالأشغال الشاقة المؤقتة لـ15 عاما بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهم تبعاً للإدانة، استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل رامي الشيخ.

في السياق ذاته، أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي ماجد المشارقة والقاضي عمار قواسمة، المتهم (م،م،ح) بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة السلب في طريق عام خلافا لأحكام المادة 402/3 من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة بيت لحم نورة براهمة.

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