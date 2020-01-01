بعد موجة الغضب على لقاء الهباش.. مطعم ببيت لحم يلغي حجز للقاء مع إسرائيليين و"يوضح"

بيت لحم / سما /

أصدرت إدارة فندق ومطعم الافرست في بيت جالا، بيانا تلغي فيه لقاء يجمع فلسطينين وإسرائيليين، وذلك بعد الهجمة التي تعرض لها مطعم في رام الله استقبل محمود الهباش ووفد إسرائيلي.

وقالت الإدارة عبر صفحتها على الفيس بوك:" ان الشخص الذي قام بالحجز عبر الاتصال الهاتفي ولم يوضح لأدارة المطعم طبيعة ان الحجز هو لقاء وقد تعاملت ادارة المطعم انه هذا الحجز عادي كغيره".

وأكدت، بعد التواصل مع قيادة حركة فتح في مدينة بيت جالا وتوضيح الامور لهاـ فان ادارة مطعم الافرست قد الغت حجز يوم الخميس، وتوكد ادارة المطعم انها ملتزمة بعدم عقد مثل هذه اللقاءات في المطعم وبشكل نهائي.

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي، للتنديد باللقاء الذي جمع محمود الهباش مستشارالرئيس عباس بصحفيين إسرائيليين في مدينة رام الله.

وأعلن الهباش في تغريده على حسابه الخاص على "فيس بوك"، أنه ألتقى بمجموعة من الصحفيين الإسرائيليين، بحضور محمد المدني رئيس لجنة التواصل في مقاطعة المنظمة، والتي نظمت هذا اللقاء، وذلك في إطار سعي القيادة الفلسطينية لمواجهة مؤامرة صفقة ترامب، سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا.

وألقى شبان فجر يوم الاثنين، زجاجات حارقة تجاه مطعم جمع مسئولين في السلطة الفلسطينية مع صحفيين اسرائيليين.

وأفادت مصادر محلية، أنّ شبّان ألقوا زجاجات حارقة، صَوب مطعم استضاف لقاء محمود الهباش بصحفيين اسرائيليي، بمدينة رام الله في الضفة الغربية، ونوّهت إلى أنّ أضراراً وقعت في المطعم نتيجة إلقاء الزجاجات.