الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميل ويرفع عدد تصاريح تجار غزة لـ7000.. ويديعوت تعلق!

غزة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود قرار من القيادة الأمنية الإسرائيلية بإعادة بعض التسهيلات لقطاع غزة.

ونقلت القناة 13 عن مصدر أمني، إنه تقرر إعادة توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلا بحريا اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

كما سيتم إضافة 2000 تصريح تجار، ليصل مجموع التصاريح لـ 7 آلاف تصريح للتجار في قطاع غزة.

وتابعت القناة، أن هذا القرار جاء بعد مشاورات أمنية في ظل الهدوء النسبي بمستوطنات "غلاف غزة" ووقف إطلاق البالونات.

الى ذلك، اعلن منسق الانشطة الحكومي لحكومة الاحتلال في الاراضي المحتلة أنه بسبب الهدوء النسبي في غلاف غزة في الايام الاخيرة وتوقف اطلاق البالونات المتفجرة، تقرر توسيع مساحة الصيد لى 15 ميلا بحريا ابتداء من الغد، اضافة الى 2000 تصريح عمل لتجار جدد في اسرائيل من سكان القطاع.

وتعقيبا على قرار المنسق، غرد يوسي يهوشاع المعلق العسكري في صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، أنه ومن اجل فترة هدوء حتى الانتخابات قامت الحكومة الاسرائيلية بتوسيع مساحة الصيد مرة اخرى، ولم تسمح فقط بدخول الـ500 تاجر بل رفعت العدد الى 2000.