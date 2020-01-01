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محاكمة نتنياهو بتهم الفساد ستبدأ في 17 آذار المُقبل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاكمة نتنياهو بتهم الفساد ستبدأ في 17 آذار المُقبل


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد، ستبدأ في 17 آذار/ مارس المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أنه "ستتم تلاوة لائحة الاتهام بحضور نتنياهو في 17 آذار/مارس المقبل" في المحكمة المركزية في القدس.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أنه سيتعين على نتنياهو خلال الجلسة التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة، الإجابة عما إذا كان يعترف أو ينكر الوقائع الواردة في لائحة الاتهام".

وتأتي المحاكمة بعد ثلاثة أسابيع من تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو للمحكمة بعد سحب طلب الحصانة البرلمانية من المثول أمام القضاء، والذي كان قد تقدم به إلى الكنيست.

كما تأتي بعد أسبوعين من الانتخابات الحاسمة لنتنياهو الذي يصارع من أجل بقائه السياسي، وبعد يوم واحد من انطلاق أعمال الكنيست الـ23.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أنه باستطاعة فريق محامي نتنياهو طلب تأجيل موعد الجلسة المخصصة لتلاوة لائحة الاتهام، بادعاء الاطلاع على ملفات إضافية من مواد التحقيق.

وأوضح الموقع أنه في هذه الحالة، سيتم تأجيل موعد انطلاق المحاكمة لحين البت بطلق فريق الدفاع. وقدّرت "هآرتس" أن يقدم فريق الدفاع عن نتنياهو على طلب بإعفاء نتنياهو من حضور جلسات المحاكمة، بحجة أن "المشاركة في جلسات المحكمة ستعيقه عن إدارة الدولة".

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