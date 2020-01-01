بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

غزة / سما /

وصل عدد من الوفود والشخصيات الدبلوماسية إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وأفادت هيئة المعابر، في بيان صحفي لها، بوصول عدد من الشخصيات الدبلوماسية لغزة عبر معبر "إيرز" ويقدر عددهم بـ9 وفود.

وأوضحت وصول عدد من مدراء المشاريع في مؤسسة "GIZ" الألمانية، إلى جانب وصول نائب القنصل الفرنسي ووفد مرافق له، ووصول المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ووصل أيضاً، وفد من منظمة الصحة العالمية، والسفيرة الكندية ووفد مرافق لها، كما وصل وفد من مؤسسة "الديكونيا" العالمية، وعدد من موظفي الإغاثة الكاثوليكية، ووفد من وزارة الاتصالات، وأخيراً وصول مديرة البنك الدولي لقطاع غزة.