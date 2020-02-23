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المالية بغزة تصدر بيان هام حول الرسوم الدراسية للطلبة

الثلاثاء 18 فبراير 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تصدر بيان هام حول الرسوم الدراسية للطلبة


غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح باب التسجيل الإلكتروني للاستفادة من صرف مبلغ 1000 شيقل للرسوم الدراسية لطلبة الجامعات، وذلك استكمالاً لدورة 2019 بدءً من يوم الأحد 23/2/2020 حتى الساعة 2 ظهرًا من يوم الخميس الموافق 27/2/2020.

ويأتي ذلك، ضمن المعايير التي أعلنت مسبقاً حيث يحق للموظف نفسه( ابن, ابنة, زوج, زوجة, أب, أم) بالإضافة إلى الأخ والأخت (في حالة الاعالة) الاستفادة من هذه الدورة.

مع العلم أن المستفيدين من التسجيل لهذه الدورة هم طلبة الدبلوم والبكالوريوس فقط الدارسين في الجامعات المحلية التالية:

•الجامعة الاسلامية.

•جامعة الأقصى+ كلية مجتمع الأقصى.

•جامعة فلسطين.

•جامعة الاسراء.

•جامعة غزة.

•جامعة الأمة.

•الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

•الكلية العربية للعلوم التطبيقية.

•الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

•كلية فلسطين التقنية.

•كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية.

•كلية الصحابة.

•كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا.

•كلية الزيتونة للعلوم والتنمية.

•كلية تنمية القدرات المجتمعية.

ونوهت الوزارة إلى بعض الملاحظات:

1-لن يتم قبول أي طلب بعد التاريخ المُعلن تحت أي ظرف.

2-الحد الأقصى للاستفادة هو طالبين لكل طلب.

#وزارة المالية #قطاع غزة #الجامعات الفلسطينية #الرسوم الدراسية #الطلبة

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