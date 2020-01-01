الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، أن الحافلات المراد سفرها الحافلات: من الخامسة حتى الثامنة (الرقم 53) من كشف (2020/5).

ودعت المسافرين لضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ولفتت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، داعية إلى ضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.