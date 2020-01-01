فلسطين تحصل على عضو مراقب بالحلف التعاوني الدولي

رام الله / سما /

حصلت دولة فلسطين ممثلة بهيئة العمل التعاوني مؤخرا، على عضوية رسمية في الحلف التعاوني الدولي (ICA) بصفة عضو مراقب.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها أصبحت رسمياً عضواً مراقباً في الحلف، بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم.

وأكدت أن هذه العضوية تعود بمنافع كثيرة على الهيئة، أهمها: تمثيل فلسطين في أكبر منبر تعاوني عالمي، ما يجعل الحركة التعاونية الفلسطينية تتمتع بعدة مزايا، أهمها التشبيك عالميا مع المؤسسات التعاونية الداعمة للقطاع التعاوني، والمشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالحركة التعاونية العالمية.

وأضافت: ستمكن هذه العضوية الهيئة من الحصول على المعرفة والمعلومات والاحصاءات التعاونية، والمشاركة في البرامج والفعاليات التدريبية للتعرف على أفضل الممارسات التعاونية العالمية.

يشار إلى أن الحلف التعاوني الدولي (ICA) هو مؤسسة دولية غير ربحية، تأسست عام 1895، بهدف تعزيز دور الجمعيات التعاونية الأعضاء من خلال العمل المشترك، وتبادل الخبرات، والمعرفة والعمل المنسق للنهوض بالحركة التعاونية في جميع أنحاء العالم.