القرعاوي: بدء ترسيم خرائط ضم مستوطنات الضفة للاحتلال أمر خطير

طولكرم / سما /

قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" في طولكرم، فتحي القرعاوي، إن بدء الاحتلال الإسرائيلي بعمل لجان ترسيم الخرائط في الضفة الغربية هو أمر خطير لا يمكن تجاوزه.

وأكد القرعاوي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الاحتلال تدلل على أنه في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية سيتم ضم مستوطنات الضفة الغربية.

وشدد على أن ذلك يأتي في ظرف حساس ومؤسف على المستوى العربي والإسلامي والفلسطيني، الذي لم يعطِ الموضوع الزخم المطلوب، سواء على المستوى الإعلامي أو الدبلوماسي أو غيرها.

وأوضح أن المستوى العربي والإسلامي وحتى الفلسطيني لم يحاولوا الوقوف أمام هذا التغول الإسرائيلي الذي سيضم الأراضي المحتلة في الضفة، وهذه إشارات خطيرة تتمثل في أن الشعب الفلسطيني سيكون وحده في مهب الريح.

وبين أنه في ظل الصمت العربي لا بد من التحرك العاجل من قبل السلطة والفصائل، إضافة إلى تحرك الشعب الذي يعرف جيدًا ما هو دوره، لكنه يحتاج لقيادة تعرف دورها، فهو منذ احتلال فلسطين وهو يقاوم الاحتلال ويدفع الغالي والنفيس من أجل الحرية.

يذكر أن لجنة مشتركة بين الاحتلال وأمريكا أعلنت الأحد الماضي، مباشرة عملها بترسيم الخرائط وتحضيرها، بموجب بنود "صفقة القرن"؛ تمهيدًا لضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادة الاحتلال وفرض السيطرة عليها.