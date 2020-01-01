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رفح: إغلاق مطعم بسبب سوء النظافة ووجود قوارض

الثلاثاء 18 فبراير 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفح: إغلاق مطعم بسبب سوء النظافة ووجود قوارض


غزة / سما /

أغلقت دائرة مباحث التموين بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مطعماً في مدينة رفح جنوب القطاع وذلك بسبب سوء النظافة ووجود قوارض داخل المطعم إضافة لضبط 2.5 كيلو أحشاء بها فساد ظاهري.

وأوضح مسؤول دائرة مباحث التموين أحمد قنيطة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إغلاق مطعم للمواطن "ع.ق" من مدينة رفح بسبب وجود قوارض وأحشاء فساد ظاهري إلى جانب عدم النظافة.

وقال قنيطة، إن حملة لجنة الأمن والسلامة المهنية المكونة من مباحث التموين ووزارتي الاقتصاد والصحة بالإضافة لبلدية رفح قامت بجولات ميدانية لعدة مطاعم ومخابز انتهت بأغلاق مطعمز

وأكد أنه  تم تحويل المواطن المذكور للجنة المختصة من المباحث ووزارتي الصحة والاقتصاد لأخذ المقتضي القانوني بحقه.

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