الحية: فتح تعمل على احراج حماس وليس التوافق.. ورسالتنا لإسرائيل رفع الحصار أو المواجهة

غزة / سما /

أكد خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة، يوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي لزيارة وفد فتح الأخير لقطاع غزة. هو هو محاولة حشر حركة "حماس" وإحراجها في قضية تمكين الحكومة وليس التوافق على خطوات "صفقة القرن".

وقال الحية خلال لقاءه مع المحللين والكُتاب :" إن الحركة أبلغت الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء، إما رفع الحصار أو المواجهة المفتوحة.

ودعا الحية إلى تحقيق أوسع قاعدة رفض رسمية وشعبية لمواجهة صفقة ترامب، معتبرًا أن الرد الفلسطيني الرسمي الراهن على الصفقة ليس على مستوى التحدي المطلوب، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا دولية مصدومة من هذا الرد بما يتطلب العمل المشترك، وفي مختلف المسارات على قاعدة إسقاط هذه الصفقة.

وأشار الحية، إلى أن الرفض الرسمي لصفقة القرن حتى الآن لم يتجاوز الإعلام، وأن المتطلبات الحقيقية لرفض الصفقة لم تحقق مجددًا دعوة حركة حماس إلى التوافق وطنيًا على استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة الصفقة، تستند أولًا إلى الحق الفلسطيني، ثم إلى حالة الإجماع برفض هذه الصفقة، وإلى قوة الجماهير، مشددًا على أن لدى الشعب الفلسطيني من القوة بحيث يمكن المراهنة عليه.

وطالب بتشكيل حالة ضغط شعبوي وضغط نخبوي من جميع الكتاب وأصحاب الأقلام الحرة ضد أي تلكؤ في مواجهة صفقة القرن، وقال إن حركة حماس ماضية بكل قوة في مواجهة الصفقة، وبمختلف الوسائل المتاحة، مشددًا على أن الصفقة ستفشل طالما لا يوجد هناك مشروعية أو شرعية فلسطينية لها.

وحذر من خطورة أي تراجع في الموقف الرسمي من الصفقة، وقال إن حركة حماس لديها قرار بعدم الانجرار إلى السجال الإعلامي مع حركة فتح، لكن ذلك لن يمنعنا من انتقاد أي سلوك يتعارض مع مواجهة الصفقة.

وأعرب رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس عن ترحيب الحركة بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومواجهة صفقة ترامب، مؤكدًا استعداد حماس لدعمها بكل السبل، ودعا الجميع إلى تفعيل هذه الجهود المشتركة والوطنية الصادقة من أجل إسقاط صفقة ترامب نتنياهو وإفشالها.

وفي السياق ذاته وجه الحية انتقادات لاذعة لهرولة بعض الدول العربية تجاه التطبيع، وقال للأسف أن البعض بات يرى في الكيان الصهيوني وكأنه "المسيح المخلص"، وبات يتسارع لفتح القنوات والتطبيع مع الاحتلال بوسائل مختلفة بما يساهم في انكشاف الموقف العربي، وتطبيق الصفقة على حساب حقوق شعبنا وأمتنا.

وجدد الحية التأكيد على حرص حركة حماس على علاقات سياسية جيدة مع جمهورية مصر العربية وكل الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن زيارات رئيس الحركة إسماعيل هنية تصب في هذا الهدف، وفي إطار التحشيد ضد صفقة ترمب، وفي طريق العمل على إفشالها.