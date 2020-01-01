رام الله: افتتاح طريق المغير الشرقي بقيمة 300 ألف يورو

رام الله / سما /

افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، اليوم الثلاثاء، طريق قرية المغير الشرقي، بطول 1.5 كم، وبقيمة بلغت 300 ألف يورو.

وقال زيارة خلال الافتتاح، إن الوزارة سعت لإعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي، لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم في المنطقة، التي تتعرض بشكل مستمر لهجمات المستوطنين، وتسهيل وصول المزارعين إلى أرضهم ما يساعد في النمو الاقتصادي.

من جهتها، ثمنت غنام جهود الوزارة المستمرة في مجال مشاريع الطرق والبنية التحتية، وسعيها للنهوض بواقع الطرق في فلسطين، وتوفير طرق آمنة للمواطنين، ودعم صمودهم، مؤكدة أهمية منطقة المغير وأحقيتها في تنفيذ المشاريع، حيث قدمت الشهداء في سبيل الحفاظ والدفاع عن الأرض.