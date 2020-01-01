الاحتلال يدعي إحباط محاولات تجسس لـ"حماس" عبر وسائل التواصل الاجتماعي

القدس المحتلة / سما /

ادعى جيش الاحتلال انه قام بإحباط تكنولوجي ناجح لشبكات الخوادم التابعة لحركة حماس، الّتي خدمتها بهدف التواصل وجمع المعلومات من جنود الجيش الاسرائيلي.

وقال بيان جيش الاحتلال اليوم، ان العملية تمت بالتعاون مه جهاز "الشاباك" مشيرا الي ان هذه المرة الأولى التي يتم بها تنفيذ إحباط تكنولوجي لشبكة حمساوية من هذا النوع.

واشار البيان الى انه سيتم اليوم استدعاء مئات من الجنود الّذين قد اخترقت هواتفهم، بهدف المساءلة وإزالة الخطر من الجهاز، موضحا انه لم يتم إلحاق أي ضرر أمني.

وذكر البيان ان حركة حماس وسّعت قدراتها، وبدأت تتوجه لشرائح أخرى، بخلاف المرات السابقة التي ركّزت فيها على الجنود.

وافاد البيان ان عملية الرصد والمتابعة لمحاولات حماس جرت بفضل تعقب إحدى الشخصيات التي رُصدت في محاولات السابقة ولم يتم كشفها حينها بهدف مراقبة التغيرات في الشبكة التكنولوجية ، ورصد أي عملية أخرى ضد الجنود.

واوضح البيان ان حماس استخدمت وسائل تواصل اجتماعي جديدة- لأوّل مرة مثل تطبيق "التلغرام" للحديث مع الجنود (بالإضافة إلى التطبيقات المعروفة: فيسبوك، واتس أب، وإنستغرام).

كما حاولت استخدام هندسة إجتماعية أعلى وأكثر مصداقية- لأوّل مرة تمت رؤية عرض شخصيات صمّاء / ثقيلة سمع. وبذلك استبعاد الرغبة بإجراء محادثات هاتفية صوتية أو محادثات فيديو.

بالإضافة إلى ذلك تم استخدام رسائل صوتيّة، من أجل الإعلاء درجة المصداقية الشخصية.( الصوت في الرسائل هو صوت نسائي).

وقال البيان ان قسم أمن المعلومات في هيئة الاستخبارات الاسرائيلية رصد 6 شخصيات استُخدمت للوصول للجنود: سارة أورلوبا، ماريا يعكوفليفا، عيدن بين عِزرا، نوعا دنون، يعيل أزولاي، وريفكا أبوكسيس. الكثير من الشخصيات تعرض أنفسها كمهاجرة جديدة لإسرائيل من أجل شرح عدم الإلمام التام على باللغة العبرية.

طريقة الاختراق:

في الأشهر الأخيرة رصد قسم أمن المعلومات في هيئة الاستخبارات ثلاثة تطبيقات استخدمتها حماس لتجسّسها: "Catch&See", "ZatuApp", "GrixyApp".

في مواقع التطبيقات وُصفت أنها مُعدّة لنقل الصور بين المستخدمين لوقت قصير ومحدد (مثل تطبيق "سناب تشات").

بعد تنزيل التطبيق وتفعيله تم اختراق الهاتف الأمر الّذي مكّن حماس من السيطرة على الجهاز حيث تبيّن أن للتطبيقات قدرات عالية، من التواصل مع خوادم حركة حماس ونقل ملفات من الجهاز المختَرَق أوتوماتيكيًّا، تصوير صور من بعيد بشكل مستقل، تنزيل ملفات إضافية، تسجيل صوت، GPS، توصيل للكاميرا، وغيرها.