غزة: لجان المقاومة تحيي ذكرى "كمين العلم" الثانية

غزة / سما/

أحيت لجان المقاومة في فلسطين، وذراعها العسكري ألوية صلاح الدين، ذكرى "كمين العلم" الثانية في مدينة خانيونس، مؤكدة رفضها لـ (صفقة القرن).



وقال محمد البريم، المتحدث باسم لجان المقاومة: إن "كمين العلم" هي عملية فارقة في سجل المقاومة الفلسطينية، وإحدى العمليات الإبداعية للمقاومة.





وأضاف في تصريح ": "في ظل هذا التآمر الكبير على قضيتنا، وعلى شعبنا، اليوم الشعب الفلسطيني يثبت مجدداً أنه موحد تحت ظل هذا العلم الفلسطيني".



وأشار إلى أنه آن الأون لأن نذيب كل خلافاتنا، لكي نبتعد عن كل ما يشتت وحدتنا، لمواجهة (صفقة نتنياهو وترامب)، في ظل هذه المؤامرة الخطيرة، التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا.



وأوضح البريم، أن (صفقة القرن) لا يمكن أن نواجهها إلا من خلال وحدتنا، وتمتين الموقف الفلسطيني الداخلي، بإذابة كل الخلافات، وإعلان حقيقي لوحدة فلسطينية، تقوم على أساس أننا يجب أن نقف أمام مسؤولياتنا في هذه المؤامرة الخطيرة على قضيتنا.