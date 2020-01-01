  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: لجان المقاومة تحيي ذكرى "كمين العلم" الثانية

الثلاثاء 18 فبراير 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لجان المقاومة تحيي ذكرى "كمين العلم" الثانية


غزة / سما/

أحيت لجان المقاومة في فلسطين، وذراعها العسكري ألوية صلاح الدين، ذكرى "كمين العلم" الثانية في مدينة خانيونس، مؤكدة رفضها لـ (صفقة القرن).

وقال محمد البريم، المتحدث باسم لجان المقاومة: إن "كمين العلم" هي عملية فارقة في سجل المقاومة الفلسطينية، وإحدى العمليات الإبداعية للمقاومة.


وأضاف في تصريح ": "في ظل هذا التآمر الكبير على قضيتنا، وعلى شعبنا، اليوم الشعب الفلسطيني يثبت مجدداً أنه موحد تحت ظل هذا العلم الفلسطيني".

وأشار إلى أنه آن الأون لأن نذيب كل خلافاتنا، لكي نبتعد عن كل ما يشتت وحدتنا، لمواجهة (صفقة نتنياهو وترامب)، في ظل هذه المؤامرة الخطيرة، التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا.

وأوضح البريم، أن (صفقة القرن) لا يمكن أن نواجهها إلا من خلال وحدتنا، وتمتين الموقف الفلسطيني الداخلي، بإذابة كل الخلافات، وإعلان حقيقي لوحدة فلسطينية، تقوم على أساس أننا يجب أن نقف أمام مسؤولياتنا في هذه المؤامرة الخطيرة على قضيتنا.

#غزة #لجان المقاومة #كمين العلم #الجيش الإسرائيلي #المقاومة #حدود غزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

البردويل: لهذا السبب وفد المنظمة لم يزور غزة.. ويوضح حقيقة تلقي حركته رسائل تهديد من الاحتلال عبر مصر

وزير الحرب الاسرائيلي يتوعد حركة حماس بـ"ربيع مؤلم"..

صورة : الكشف عن أول ضابطة محجبة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي

بينيت: العملية العسكرية في غزة ستكون مباغتة ومفاجئة والمسؤولية تقع على عاتقي

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية ميركل.. اليك تفاصيله

بالفيديو : اسرائيليون يتحدثون من رام الله

بالفيديو : تعرف على السيارة الطائرة التي تسعى إسرائيل لتطويرها

الأخبار الرئيسية

الحية: فتح تعمل على احراج حماس وليس التوافق.. ورسالتنا لإسرائيل رفع الحصار أو المواجهة

نتنياهو لـ"حماس : "إما الهدوء التام او توجيه ضربة لم يحلموا بها" وهذا شرطنا للتهدئة ..

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات وما دور المخابرات المصرية ؟

j

الحرس الثوري الإيراني: لدينا إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل لكن الظروف ليست مواتية

استمع للتسجيل مترجم : ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال بالأقصى