جامعة الاقصى تستقبل وفداً من السفارة الكندية في فلسطين

غزة / سما /

استقبل القائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن محمود صبح بمكتبه اليوم سفيرة كندا في الأراضي الفلسطينية روبين ويتلوفر، والملحق السياسي في الممثلية الكندية أندريا نيكولاس.

وخلال اللقاء أشار أ.د. صبح إلى أن الجامعة تطمح إلى التطور في جميع المجالات الأكاديمية منها والإنشائية، مؤكداً أن الجامعة لديها العديد من اتفاقيات التعاون والتبادل الأكاديمي مع العديد من الجامعات الأوروبية، متمنياً فتح آفاق التعاون مع الجامعات الكندية، مثنياً على دعم كندا للقضية الفلسطينية.

من جهتها عبرت السفيرة روبين عن سعادتها بهذه الزيارة، متحدثةً عن ماهية صندوق المبادرات الكند، موضحةً أنه يركز على دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، مشيرةً في ذات السياق إلى برنامج stem girl لتعزيز مشاركة الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا الذي تدعمه كندا.