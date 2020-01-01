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فيديو.. صابر الرباعي يعلق على قضية زوج نانسي عجرم ويرد على سؤال والدته

الثلاثاء 18 فبراير 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. صابر الرباعي يعلق على قضية زوج نانسي عجرم ويرد على سؤال والدته


وكالات / سما /

 تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي عن الحادثة التي مر بها الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومقتل شاب في الفيلا وأكد أنه يدافع عن عائلته.

وفي لقاء تلفزيوني، أشار صابر الرباعي إلى أنه سيدافع مباشرة عن عائلته في حالة الخطر، أما القتل فتكون بحسب الحالة التي يعيشها، فإذا وجه أحد الأشخاص المسدس عليه فإنه بشكل تلقائي سيدافع عن نفسه وعن أولاده.

ورد على سؤال والدته نجوى، خلال الحلقة، عن حلمه الذي لم يحققه حتى الآن قائلا: “فنياً هناك أماكن لم أغنِ بها إلى الآن وأنا أتمنى أن أغني في فلسطين ويكون احتفال في القدس عاصمة فلسطين. وحلمي انسانياً إذا ربي قدرني أريد أن أبني جامعا”.

#صابر الرباعي #نانسي عجرم

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