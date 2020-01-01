للأذكياء فقط: هل تستطيع حل هذا اللغز في 30 ثانية؟

وكالات / سما /

صممت شركة ID&C لغزاً أذهل الكثيرين بمناسبة النسخة الأربعين لحفل توزيع جوائز بريت Brit Awards أو الجوائز البريطانية وهي الصناعة البريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم موسيقى البوب.

وبحسب ما أوردته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن اللغز عبارة عن صورة بها العديد من الآلات الموسيقية وميكرفون عليك العثور عليه خلال 30 ثانية فقط. لكن المهمة ليست سهلة كما تتصور بفضل المزج بين الظلال والألوان، ما يجعل الميكرفون مخفياً بشكل كبير. وبالنظر لصعوبته، فربما لن يكون من الغريب عدم قدرة الكثيرين على حل اللغز.

من جانبه، قال مات ويلكي، مدير والمالك المشارك في ID&C التي تقدم أساور الموسيقيين والمشاهير والضيوف في الحفل للسنة الخامسة عشر: لا توجد طريقة للاحتفال بالنسخة الأربعين لتأسيس لحفل توزيع جوائز بريت، أفضل من حل لغز موسيقي. كما أوضح للصحيفة أنه يتمنى أن ينجح أحد بحل اللغز في مدة تقل عن 60 ثانية.

هل عثرت على الميكروفون خلال المدة المحددة؟ إذا حدث هذا فإنك على الأرجح تتسم بسرعة البدية والملاحظة، ونجحت فيما فشل فيه الكثيرون. أما إذا كنت لا تزال تحاول جاهداً البحث عن الميكرفون، فعليك النظر إلى الجزء السفلي من الصور. وفي حال عدم عثورك على الميكرفون، انظر للصورة التالية.