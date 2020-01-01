  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

للأذكياء فقط: هل تستطيع حل هذا اللغز في 30 ثانية؟

الثلاثاء 18 فبراير 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
للأذكياء فقط: هل تستطيع حل هذا اللغز في 30 ثانية؟


وكالات / سما /

صممت شركة ID&C لغزاً أذهل الكثيرين بمناسبة النسخة الأربعين لحفل توزيع جوائز بريت Brit Awards أو  الجوائز البريطانية وهي الصناعة البريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم موسيقى البوب.

وبحسب ما أوردته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن اللغز عبارة عن صورة بها العديد من الآلات الموسيقية وميكرفون عليك العثور عليه خلال 30 ثانية فقط. لكن المهمة ليست سهلة كما تتصور بفضل المزج بين الظلال والألوان، ما يجعل الميكرفون مخفياً بشكل كبير. وبالنظر لصعوبته، فربما لن يكون من الغريب عدم قدرة الكثيرين على حل اللغز.

من جانبه، قال مات ويلكي، مدير والمالك المشارك في ID&C التي تقدم أساور الموسيقيين والمشاهير والضيوف في الحفل للسنة الخامسة عشر: لا توجد طريقة للاحتفال بالنسخة الأربعين لتأسيس لحفل توزيع جوائز بريت، أفضل من حل لغز موسيقي. كما أوضح للصحيفة أنه يتمنى أن ينجح أحد بحل اللغز في مدة تقل عن 60 ثانية.

هل عثرت على الميكروفون خلال المدة المحددة؟ إذا حدث هذا فإنك على الأرجح تتسم بسرعة البدية والملاحظة، ونجحت فيما فشل فيه الكثيرون. أما إذا كنت لا تزال تحاول جاهداً البحث عن الميكرفون، فعليك النظر إلى الجزء السفلي من الصور. وفي حال عدم عثورك على الميكرفون، انظر للصورة التالية.

للأذكياء فقط: هل تستطيع حل هذا اللغز في 30 ثانية؟

#اللغز #موسيقى

الأكثر قراءة اليوم

البردويل: لهذا السبب وفد المنظمة لم يزور غزة.. ويوضح حقيقة تلقي حركته رسائل تهديد من الاحتلال عبر مصر

وزير الحرب الاسرائيلي يتوعد حركة حماس بـ"ربيع مؤلم"..

صورة : الكشف عن أول ضابطة محجبة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي

بينيت: العملية العسكرية في غزة ستكون مباغتة ومفاجئة والمسؤولية تقع على عاتقي

فيديو.. جيش الاحتلال يزعم: العثور على جثة منفذ عملية إطلاق النار برام الله

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية ميركل.. اليك تفاصيله

"نقابة مربي الدواجن": 50% من المربين بالسجون والبقية تنتظر دورها

الأخبار الرئيسية

نتنياهو لـ"حماس : "إما الهدوء التام او توجيه ضربة لم يحلموا بها" وهذا شرطنا للتهدئة ..

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات وما دور المخابرات المصرية ؟

j

الحرس الثوري الإيراني: لدينا إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل لكن الظروف ليست مواتية

استمع للتسجيل مترجم : ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال بالأقصى

2202017235529

وزير إسرائيلي : لا يوجد شعب فلسطيني.. والنائب جبارين يرد