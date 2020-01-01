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هل ستعتزل إليسا بعد إطلاق ألبومها الجديد؟

الثلاثاء 18 فبراير 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ستعتزل إليسا بعد إطلاق ألبومها الجديد؟


وكالات / سما /

تعيش إليسا خلال هذا الأسبوع أوج نشاطها الفني ما بين حفلة في القرية العالمية والإعلان عن حفلة مقبلة في أربيل والتحضيرات لإطلاق ألبومها الجديد الذي ينتظره جمهوره بفارغ الصبر، خاصة بعد أن أعلنت بأنه سيكون الألبوم الأخير في حياتها الفنية، وفقاً لما أعلنت قبل أشهر عبر حسابها على تويتر.

وتضع إليسا، اللمسات النهائية على ألبومها الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث شاركت صورة لها من داخل الأستوديو برفقة الملحن محمد رحيم، عبر حسابها على تويتر معلقة "نحن لدينا ضيف مميز في بيروت هذا الأسبوع لتسجيل الأغاني الأخيرة من الألبوم الجديد، مين متحمس يسمع أغاني رحيم؟".

وكانت إليسا تألقت في حفلها الغنائي مساء أول من أمس الجمعة 14 فبراير في القرية العالمية في دبي بمناسبة عيد الحب، وقدمت خلال الحفل باقة من أغانيها القديمة والجديدة وسط حشد كبير من جمهورها.

وفي اليوم التالي، أعلنت عن استعدادها لحفل غنائي في مدينة أربيل العراقية في 20 مارس (آذار) المقبل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع رأس السنة الكردية (عيد نوروز أو النيروز)، حيث كتبت في إعلانها أول من أمس الأحد: "استعدوا لأربيل قريباً".

على صعيد آخر، انتهت المطربة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه حالياً قبل طرحه في عيد الفطر المقبل ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي باللهجة المصرية.

ومع بدء العد العكسي لإطلاق ألبومها الجديد، يرتفع منسوب الخوف بين جمهورها الذي يترقب إشارة من فنانتهم تلمح بتراجعها عن قرار اعتزالها الذي أعلنته في تغريدة على تويتر في 19 أغسطس (آب) العام الماضي، والذي أكدت فيه أن ألبومها الجديد الذي ينتظره جمهورها سيكون الأخير وستختتم به حياتها الفنية. وأضافت الفنانة اللبنانية قولها: "أعد هذا الألبوم الجديد بكثير من المحبة والعاطفة، وسيكون الأخير في عملي الفني".

#إليسا #الاعتزال

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