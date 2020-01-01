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كيف تتعامل مع التهاب المعدة

الثلاثاء 18 فبراير 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتعامل مع التهاب المعدة


وكالات / سما /

"مغص وألم وغثيان مستمر"، جميعها من علامات الإصابة بالتهاب المعدة وهومن المشاكل الصحية الشائعة التي يتعرض لها الكثيرون قد يكون ذلك نتيجة الإصابة بجرثومة المعدة أو الافراط في تناول الكحول والتدخين، وقد يكون التهاب المعدة ناتج عن الضغط العصبي الشديد، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها مريض التهاب المعدة للحد من الألم  بدلا من الافراط في تناول الأدوية والمحاليل ومنها :-

1- ينصح مرضى التهاب المعدة بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة التي تساعد على تقليل الالتهاب والألم.

2- يجب الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة والوجبات السريعة التي تؤثر على صحة المعدة وتزيد من الالتهاب والألم.

3- ينصح مرضى التهاب المعدة بتقسيم وجبات اليوم الى 5 وجبات بكميات قليلة حتى لا تؤثر على صحتك وتزيد من الالتهاب.

4- تجنب تناول التوابل والأطعمة الحارة التي تزيد من الالتهاب والألم، واستبدالها بالأطعمة الخفيفة.

5- يجب الابتعاد عن تناول المنبهات والمشروبات التي تحتوى على نسبة عالية من الكافيين واستبدالها بالمشروبات الدافئة التي تعزز صحة الجهاز الهضمى ومنها البابونج والينسون.

6- ينصح بالابتعاد عن تناول المسكنات والمضادات الحيوية إلا تحت إشراف الطبيب حيث انها  تؤثر على الصحة وتزيد من  التهاب المعدة.

7- الابتعاد عن تناول الفواكه الحمضية مثل " الليمون، البرتقال ، اليوسفى"، حيث انها تزيد من التهاب المعدة.

8- ينصح بعدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، ولكن ينصح بالنوم بعد تناول وجبة العشاء بساعتين على الأقل وذلك لضمان هضم الطعام.

9- ينصح مرضى التهاب المعدة بالإكثار من تناول البطاطس المسلوقة والكوسة وشوربة الخضار واللسان عصفور على أن تكون قليلة الملح ، حتى لا تؤثر على صحة المعدة.

#المعدة #التهاب

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