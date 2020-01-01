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نتنياهو لـ"حماس : "إما الهدوء التام او توجيه ضربة لم يحلموا بها" وهذا شرطنا للتهدئة ..

الثلاثاء 18 فبراير 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لـ"حماس : "إما الهدوء التام او توجيه ضربة لم يحلموا بها" وهذا شرطنا للتهدئة ..


القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن أي تهدئة في قطاع غزة ستشمل إعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المفقودين.

وأكد نتنياهو في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه يسعى لتحقيق الهدوء على جبهة غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حاليًا الجزم بأن يكون هناك تهدئة.

وأضاف: "يجب أن تعلم حمـ اس أنه إما الهدوء التام، أو سنوجه لهم ضربة لم يحلموا بها، في عملنا لا نضع في حساباتنا الجداول الزمنية السياسية.

واشار إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي سيناريو بما في ذلك إمكانية شن عملية عسكرية وذلك لن يكون مرتبط بالوضع السياسي. في إشارة منه للانتخابات المقررة في الثاني من الشهر المقبل.

وتابع "في حال تم التوصل لاتفاق تهدئة بغزة فإن إعادة جنودنا ومواطنينا سيكون جزءًا لا يتجزأ من ذلك".

وبشأن الانتخابات، أكد على ضرورة إخراج جميع الإسرائيليين ومؤيدي الليكود للانتخابات المقبلة من أجل منع انتخابات رابعة.

#نتنياهو #حماس #غزة #حرب #تهدئة

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