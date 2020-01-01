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الصحة العالمية تعلن موقفها من تعليق الرحلات بسبب كورونا

الثلاثاء 18 فبراير 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تعلن موقفها من تعليق الرحلات بسبب كورونا


وكالات / سما /

أكّدت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أنها تُعارض ما يحدث من تعليق رحلات السفن السياحية، لافتةً إلى أن كل التدابير المماثلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد ليست ضرورية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، لصحفيين إن “التدابير يجب أن تكون متناسبة مع الوضع ومتخذة بناء على أدلة وعناصر الصحة العامة، إن اتخاذ تدابير على نطاق عام يمكن ألا يكون مفيدا”، مشيراً إلى أن “انعدام الخطر هو أمر غير موجود”. وأضاف: “يبدو أن الفيروس ليس قاتلاً كفيروسات أخرى من نوع كورونا خصوصا السارس والميرس”، وفقاً لـ”فرانس برس”.

من جانبه، قال مدير دائرة الحالات الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين: “يصيب هذا الوباء نسبة صغيرة جداً من الناس، وإذا وجب علينا وقف كل رحلات السفن السياحية في العالم تحسباً لاحتمال حصول تفاعل مع مسببات مرض محتملة، فأين سنتوقف؟”.

ويأتي هذا النداء فيما تبحث الشركة المشغلة للسفينة السياحية الأمريكية “ويستردام” عن مئات المسافرين الذين سُمح لهم بالنزول الأسبوع الماضي في كمبوديا، وذلك بعدما ثبتت إصابة إحدى ركابها.

يشار إلى أن ركاب سفينة “دايموند برنسيس” لا يزالون تحت الحجر صحي في اليابان، في الوقت الذي لا يتوقف عدد الإصابات بالوباء عن الارتفاع في صفوف ركاب السفينة.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا

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