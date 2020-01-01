مايكروسوفت تزيل التحديث الأمني لويندور 10 بعد تعطيله أجهزةَ المستخدمين

وكالات / سما /

اضطرت شركة مايكروسوفت إلى سحب التحديث الأمني لويندوز 10، والمسمى KB4524244 “” والذي سبب خللًا في العديد من الأجهزة في مختلف دول العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن التحديث الأمني KB4524244 توفر لأول مرة للتنزيل من قبل الشركة يوم 11 فبراير الجاري، وقام الكثير من المستخدمين بتنزيله، مما أحدث مشاكل على أجهزتهم.

وطالبت الشركة المستخدمين الذين يواجهون مشكلات بعد تثبيت التصحيح على إلغاء تثبيته والانتظار لحين إصدار نسخة منقحة في المستقبل القريب.

وبحسب الشركة فإنها قامت بإصدار تصحيح الأمان KB4524244 لمعالجة مشكلة أمنية، ولكن بدلاً من أن يقوم بإصلاحها لاحظت أن العديد من المستخدمين يشكون من أنه إما فشل في التثبيت أو تسبب في توقف أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، أو حدوث مشكلات عند محاولة تشغيل ويندوز 10.

تلقت الشركة كل تلك الشكاوي لتقرر سحبه من Windows Update وWindows Server Update Services ومايكروسوفت Update Catalog، مما يعني أنه ليس من الممكن تنزيله أو تثبيته بعد الآن.

وأوضحت الشركة أن مهندسي برامج ويندوز يعملون في الوقت الحالي على إصدار منقح من التحديث، ولكن لم يعرف بعد متى سيكون هذا الإصدار جاهزًا للإصدار.

ولفتت الشركة أن إزالة هذا التحديث الأمني المستقل لا تؤثر على التثبيت الناجح أو أي تغييرات حدثت في آخر تحديثات الأمان يوم 11 فبراير 2020، بما في ذلك التحديث التراكمي الأخير “LCU” أو التحديث التراكمي الشهري أو الأمان فقط.