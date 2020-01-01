فيديو.. انتصاران للزعيم والعميد وتعادل للطواحين في الممتازة

غزة / سما /

حقق شباب رفح فوزا غاليا على نظيره بيت حانون الرياضي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل محمد أبو دان هدف المباراة الوحيد (68), ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر, ويبقى رصيد "الحوانين" 25 نقطة في المركز السابع.

غزة الرياضي – الهلال (1-0)

وتفوق غزة الرياضي على الهلال بصعوبة (1-0).

ويدين "العميد" بانتصاره إلى يوسف سالم الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (54), ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, ويبقى رصيد الهلال 27 نقطة في المركز الثالث.

اتحاد خانيونس – خدمات الشاطئ (2-2)

وتعادل اتحاد خانيونس مع منافسه خدمات الشاطئ (2-2).

وسجل هدفي "الطواحين" عدي الغلبان (10) من ركلة جزاء, ومحمد أبو عودة (42), بينما أحرز هدفي "البحرية" محمد السدودي (17 و27).

ورفع "الطواحين" رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع, وبات رصيد "البحرية" 27 نقطة في المركز الرابع.