خدمات النصيرات يشعل المنافسة .. وتعادل مثير بين نماء والقادسية

غزة / سما /

خطف خدمات النصيرات انتصارا ثمينا من الزيتون (1-0), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الأولى.

ويدين "الغواصة الصفراء" بفوزه إلى محمد الحلاق الذي سجل هدف المباراة الوحيد (64) من ركلة جزاء, ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد الزيتون 18 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

نماء – القادسية (4-4)

وتعادل نماء مع نظيره القادسية (4-4).

وأحرز رباعية نماء فادي عساف "هدفين" (35 و53), وأحمد المدهون (27), وبلال مقبل (64), بينما سجل رباعية القادسية عبد اللطيف عليان "هاتريك" (67 و70 و82), وأمين الحلو (26).

ورفع نماء رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس, وبات رصيد القادسية 25 نقطة في المركز الثامن.