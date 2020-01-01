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إسرائيل تعتزم تنظيم رحلات مباشرة إلى السعودية للحج

الثلاثاء 18 فبراير 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعتزم تنظيم رحلات مباشرة إلى السعودية للحج


القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس كتلة "الليكود" في الكنيست الإسرائيلي ميكي زوهر، أنه يعمل على منح المسلمين في إسرائيل إمكانية للتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج في رحلات مباشرة، وليس عبر الأردن.

واعتبر زوهر في تصريحات لموقع "بانيت" أنه تم تحقيق تقدم في هذا المسار، وأن الأمر سيحسم بتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معربا عن اعتقاده بأن نتنياهو سيتولى شخصيا متابعة هذا "الموضوع الهام" من أجل تذليل أية عقبات في وجهه.

وقال زوهر إن "حزب الليكود يؤيد حرية العبادة والأديان.. لذلك أعمل أمام رئيس الحكومة على ضوء كونه نجح في بلورة اتصالات قريبة مع السعودية، كي يقوم بالاستفادة من هذه الاتصالات من أجل إتاحة الفرصة أمام الحجاج من مسلمي إسرائيل للتوجه إلى السعودية في رحلات مباشرة بسعر معتدل جدا"، موضحا أن المقصود هو مبلغ يقدر بحوالي 5000 شيقل (1500 دولار تقريبا) وليس 30000 (8,8 ألف دولار) كما عرض مؤخرا" .

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اتخذت نهاية يناير قرارا يسمح لمواطني البلاد لأول مرة بزيارة السعودية لتأدية الشعائر الدينية أثناء الحج والعمرة، أو في إطار رحلة عمل لا تتجاوز 9 أيام.

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